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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

حبس سائق لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها محور صلاح سالم

صدى البلد

أمرت جهات تحقيق مصر الجديدة، بحبس سائق 4 ايام علي ذمة التحقيق  لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها محور صلاح سالم بـمنطقة مصر الجديد وصرحت بدفن جثة المتوفية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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البداية..

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة محور صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنها فارقت الحياة أثناء تلقيها الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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