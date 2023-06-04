حريق يلتهم 3 منازل في حي السمران بالعريش

التهم حريق 3 بيوت خاصة بأسر المنقولين من مناطق رفح والمقيمين بحي السمران مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، حيث تطايرت شرارة أثناء إعداد الطعام لتمتد إلى العشش المقامة بجربد النخيل، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة، الأمر الذي تسبب في وقوع خسائر.

وقالت مصادر، إن النيران التهمت محتويات العشش بالكامل، وكذلك الأثاث داخل البيوت، مع حدوث إصابات بشرية خفيفة، أثناء عمليات الإطفاء.

أجهزة كهربائية:

أدى الحريق إلى حدوث خسائر مادية كبيرة جداً، بعد أن التهمت النيران العشش بالكامل بما فيها من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وأجهزة كهربائية.



