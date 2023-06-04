وقف أعمال مباني مخالفة للقوانين بمدينة العريش

أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش تعليماته لسكرتير عام المجلس ومدير الاداره الهندسيه بتشكيل لجنة لوقف الأعمال وإزالة الأعمدة الخرسانيه للمباني المخالفة في مختلف الأحياء بالعاصمة العريش.،

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة .

وقف الأعمال:

وعليه تم تشكيل اللجنة برئاسة سكرتير عام المجلس ومدير الإدارة الهندسية والمتابعة والإشغالات، حيث تم تنفيذ وقف الأعمال والازاله فورا ، لمبني أقيم بدون ترخيص بمنطقة خدمات الفاخورية .

وتبين عدم وجود رخصة مباني، وذلك بالمخالفة للقانون وتم تحرير محضر أيقاف وإزاله للأعمدة الخرسانية واتخاذ اللازم نحو ذلك .







