الرئيس الأوغندي: حركة الشباب الصومالية المتشددة قتلت 54 جنديا

قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، إن حركة الشباب الصومالية المتشددة قتلت 54 جنديا أوغنديا الأسبوع الماضي في هجوم على قاعدة عسكرية في الصومال.

وأضاف موسيفيني أن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية تمكنت بعد ذلك من استعادة القاعدة من الجماعة المتشددة.

وقال الرئيس الأوغندي: "أظهر جنودنا قدرة هائلة على الصمود وأعادوا تنظيم أنفسهم مما أدى إلى استعادة القاعدة بحلول يوم الثلاثاء".

وكان مقاتلو حركة الشباب استهدفوا يوم 26 مايو القاعدة الواقعة في بولومرير التي تبعد 130 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال موسيفيني الأسبوع الماضي إن هناك خسائر في الأرواح في صفوف القوات الأوغندية، لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل بشأن الهجوم على القوات التي تخدم ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال.