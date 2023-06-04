منى خليل: فوجئنا بكلام شديد الغرابة بقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

قالت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن لديها بعض الملاحظات على إصدار قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وقالت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "شاركنا في بعض جلسات الإعداد لهذا القانون بدعوة من النائب أحمد السجيني، والذي كان حريصا على مشاركة المجتمع المدني".

وأضافت: "فوجئنا أن الكلام يدور الآن على أن حائزي الكلاب لديه فترة سماح للتخلص منها أو تسليمها للسلطات وهو كلام شديد الغرابة، فضلا عن وجود قائمة تم وضعها بشكل عشوائي جدا وكان الحديث على أنها تتضمن الحيوانات التي سيتم حظرها"، متسائةه: "من الذي حدد هذه الأنواع وعلى أي أساس".