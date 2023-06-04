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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. أحدث سعر لـ شيفروليه لانوس| صور

صدى البلد

حققت سيارة شيفروليه لانوس نجاحاً كبيراً في السوق المصري، وعرفت باسم سيارة الشعب، ويرجع ذلك لقيمتها الكبيرة مقابل السعر، حيث تأتي بالعديد من المواصفات القوية والكماليات، وأنظمة الأمان، وتمتلك سمعة جيدة في سوق المستعمل.

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شيفروليه لانوس موديل 2011

محرك شيفروليه لانوس موديل 2011

جاءت شيفروليه لانوس موديل 2011 بمحرك ينتج قوة 86 حصانا، وسعة 1500 سي سي،  متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وعزم دروان 133 نيوتن متر،  بنظام جر أمامي للعجلات، فبريقة دواخل، وقطعت السيارة مسافة 30 ألف كيلومتر.

 

وتضم السيارة شيفروليه لانوس 2011  مكيف للهواء، مع ساعة رقمية، بالإضافة إلى 4 مكبرات صوتية، ومدخل AUX و USB، ومشغل أسطوانات CD، وإمكانية فتح حقيبة التخزين وغطاء تنك البنزين من الداخل.

شيفروليه لانوس موديل 2011

تعتمد السيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 على جنوط 13 و 14 بوصة، ويقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة بلغت 6.4 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، وسعة خزان وقود 45 لتر.

 

بلغت قراءة العداد في السيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

شيفروليه لانوس موديل 2011

أسعار السيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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