عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية الي ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصل النادي الأهلي الي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الترجي التونسي بأربعة أهداف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي بينما تأهل الوداد المغربي مستغلا التعادل الايجابي أمام صن داونز علي أرضه في جنوب إفريقيا بعد التعادل السلبي في المغربي .

تشكيل الأهلي المتوقع 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مفاجأة التشكيل).

الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضد الوداد المغربي فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي

تذاع مباراة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي ، اليوم الأحد ، على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات “بي ان سبورت” beIN Sports HD 4  .


معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي

 

اختارت شبكة قنوات “بى ان سبورت” عصام الشوالي معلقا على مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي اليوم الأحد . 

الأهلى النادي الأهلي الوداد المغربي دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

الفريق أسامة ربيع: السفينة المعطلة بقناة السويس ستتحرك خلال ساعة

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

أول تعليق من مجدي عبدالغني بعد عدم حضوره افتتاح فرع الأهلي

البلدي بـ 225.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: إزالة ٢٣٧٩ مبنى مخالف و ٩٢٨ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

هذا الأسبوع|الباحث الهولندي يُثير الجدل من جديد بـ تحذير خطير

الخطيب المثالي 2023 .. الأوقاف تعلن عن شروط وجوائز المسابقة

بعد زيارتها لمدرسة السويدي.. التعليم تشكر قرينة الرئيس الأمريكي في بيان رسمي

بعد استبعاده .. رد فعل محمد الشناوي داخل معسكر الأهلي قبل لقاء الوداد

طلب عاجل من السعودية وأمريكا إلى طرفي الصراع السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما السر وراء لون فستان والدة الأميرة رجوة بزفافها

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

متفائل ويرفض التشكيك باللاعبين.. سر ثقة كولر في حسم نهائي الأبطال من القاهرة

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

فيديو

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ