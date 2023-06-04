مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية الي ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصل النادي الأهلي الي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الترجي التونسي بأربعة أهداف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي بينما تأهل الوداد المغربي مستغلا التعادل الايجابي أمام صن داونز علي أرضه في جنوب إفريقيا بعد التعادل السلبي في المغربي .

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مفاجأة التشكيل).

الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضد الوداد المغربي فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي

تذاع مباراة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي ، اليوم الأحد ، على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات “بي ان سبورت” beIN Sports HD 4 .



معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي

اختارت شبكة قنوات “بى ان سبورت” عصام الشوالي معلقا على مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي اليوم الأحد .