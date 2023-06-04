إسقاط طائرة مسيرة ودك مستودع.. ما جديد الضربات الروسية على أهداف أوكرانيا؟

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة دزهانكوي بشبه جزيرة القرم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال أوليج كريوتشكوف، المستشار في إدارة شبه جزيرة القرم، على تطبيق "تيليجرام"، إن هناك أضرارًا لحقت بالنوافذ في عدة منازل في منطقة سكنية جراء الحادث الذي وقع ليلاً.

من جانبه، قال فاديم أستافييف رئيس المركز الصحفي للدائرة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي، إنه تم استهداف بصواريخ "إسكندر" مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية قرب قرية دروجكوفكا.

وأوضح أستافييف، أن الطيران الحربي الروسي قصف كذلك مركز قيادة ومراقبة للانتشار المؤقت تابع لأوكرانيا على اتجاه ألكساندرو- كالينوفسكوي.

وفي إطار السجال المدفعي، دمرت مدفعية المجموعة مدفع هاوتزر Msta-B أوكراني في منطقة المركز السكني أوستروي، وكذلك راجمة صواريخ معادية من طراز "أورجان" في منطقة أوستروفسكي.

وأوضح "كما أحبطت مدفعية الفيلق الأول التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، محاولة لتبديل وحدات الكتيبة الآلية الأولى من اللواء 110 بالقوات الأوكرانية في معقل بمنطقة أفدييفكا".