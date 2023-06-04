لا موجات تسونامي.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات مقاطعة مالوكو شرقي البلاد صباح اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات تسونامي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن زلزالًا قُدرت قوته بـ 6 درجات هز مقاطعة مالوكو شرقي البلاد صباح اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأكدت الوكالة، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 07:25 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتحدد مركز الزلزال على بعد 154 كيلومترا شمال غربي منطقة كيبولاوان تانيمبار (مالوكو تينجارا بارات) على عمق 153 كيلومترًا تحت قاع البحر.