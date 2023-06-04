عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحاجة إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية

صدى البلد

قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، إن القوات الأمريكية بحاجة إلى التحالف مع الدول غير الأوروبية بما في ذلك روسيا لتعزيز الأمن العالمي، وهو تصريح وصفته حملتها بأنه "زلة"، حسبما نقلت أسوشيتيد بريس.

وردا على سؤال في مقابلة تليفزيونية، حول مناطق العالم التي شعرت أنه بإمكان الولايات المتحدة أن توليها مزيدًا من الاهتمام، قالت الجمهورية هايلي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى العرب "للانضمام إلينا نوعا ما" في معارضة إيران.

لماذا تحدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أمريكا ومجلس الأمن

وقالت: "المملكة العربية السعودية تعقد صفقات مع الصين، هذا ليس جيدا بالنسبة لنا. نحن نريدهم أن يكونوا معنا، ومن ثم نحتاج إلى التحالف مع الآخرين، روسيا، أستراليا، اليابان، إسرائيل".

وأضافت: "نحتاج إلى البدء في التركيز على الحلفاء الذين لدينا إلى جانب الأوروبيين والتأكد من أن لدينا المزيد من الأصدقاء، بهدف تلبية احتياجاتنا، حتى لا نعتمد على عدو للحصول على الطاقة أو الأدوية أو أي شيء آخر، ثم للتأكد من أننا نبني تلك التحالفات حتى يصبح العالم أكثر أمانًا".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة داليا عبدالسلام

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

عايشة مع أراجوز مقالب.. ريهام تطلب الخلع: صحيت لقيته عامل نفسه ميت

مفاجأة.. تعرف على حارس الأهلي أمام الوداد المغربي

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 4-6- 2023

في اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات.. التضامن تتعامل مع 1152 بلاغا العام الجاري

4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة داليا عبدالسلام

كوريا الجنوبية تكذب بوريل بشأن توريد الذخيرة لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ