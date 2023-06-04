بحاجة إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية

قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، إن القوات الأمريكية بحاجة إلى التحالف مع الدول غير الأوروبية بما في ذلك روسيا لتعزيز الأمن العالمي، وهو تصريح وصفته حملتها بأنه "زلة"، حسبما نقلت أسوشيتيد بريس.

وردا على سؤال في مقابلة تليفزيونية، حول مناطق العالم التي شعرت أنه بإمكان الولايات المتحدة أن توليها مزيدًا من الاهتمام، قالت الجمهورية هايلي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى العرب "للانضمام إلينا نوعا ما" في معارضة إيران.

وقالت: "المملكة العربية السعودية تعقد صفقات مع الصين، هذا ليس جيدا بالنسبة لنا. نحن نريدهم أن يكونوا معنا، ومن ثم نحتاج إلى التحالف مع الآخرين، روسيا، أستراليا، اليابان، إسرائيل".

وأضافت: "نحتاج إلى البدء في التركيز على الحلفاء الذين لدينا إلى جانب الأوروبيين والتأكد من أن لدينا المزيد من الأصدقاء، بهدف تلبية احتياجاتنا، حتى لا نعتمد على عدو للحصول على الطاقة أو الأدوية أو أي شيء آخر، ثم للتأكد من أننا نبني تلك التحالفات حتى يصبح العالم أكثر أمانًا".