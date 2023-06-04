أطفال ينصبون مرسماً جماعياً على شواطئ مصيف بلطيم| صور

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، فعاليات مبادرة من الأطفال للرسم على شاطئ البحر المتوسط، للتعبير عن جمال مصيف العائلات، بجميع المناطق، والجو الصيفي الرائع والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيا، مما شجع الأطفال في وضع أدواتهم على الشاطئ، والتعبير عما يرونه ويشعرون به، برسومات متميزة.



كما شهد مصيف بلطيم، توفير كافة الخدمات للمصطافين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وتوافد رواد الشاطئ من أبناء كفر الشيخ، ومحافظات الجمهورية ليستمتعوا بسحر وجمال وروعة شاطئ مصيف بلطيم، مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ، ولم يتم رصد أي حالات غرق أو إصابات خطيرة.



وحرص الأطفال والكبار على اللعب والسباحة في مياه البحر المتوسط، كما أقبل عدد من رواد الشواطئ على ممارسة الكرة والعديد من الألعاب، والرسم وتشكيل الرمال، حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.



وقد كثفت إدارة الشواطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين، بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين، كما استمرت جهود إدارة المصايف، في توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ويتم رفع كفاءة دورات المياه و«الأدشاش» باستمرار، وذلك من أجل إسعاد المصطافين، وتوفير كافة الخدمات لهم.

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