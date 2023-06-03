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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«نماذج من حياة الصحابة» .. ضمن لقاءات الرواق الأزهري بكفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تركزت لقاءات الرواق الأزهري بمركزي شباب الحلافي وشنو بمحافظة كفر الشيخ حول "نماذج من حياة الصحابة" التي تنظمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاء اليوم تناول نماذج من صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- بهدف تقديم نماذج من كريم خصالهم ورفعة منزلتهم لتشجيع النشء المشاركين على القراءة في الأثر وإتباع خطواتهم واتخاذهم مثلا أعلى في الأخلاق والشجاعة.

وأضاف أن اللقاءات قدمها بشباب الحلافي، الشيخ السيد عثمان الواعظ الديني بالأزهر الشريف والشيخ على عرابي بمركز شباب شنو ، مشيرا إلى استمرار تقديم لقاءات الرواق ضمن المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري بمركزي الشباب، بمشاركة 50 طليعا من أعضاء مراكز الشباب،
 

وتقدم فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب كفر الشيخ حتى أغسطس المقبل بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وأحمد سعد مدير إدارة الرواق الأزهري بكفر الشيخ ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وفريق عمل الإدارة وفرق العمل بمراكز الشباب.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشهادة الإعدادية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بمحافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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