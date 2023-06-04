غدا.. تسليم خطابات ندب رؤساء اللجان والملاحظين بالثانوية العامة وقبول الاعتذارات بالمنيا

أعلن حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا أنه سيتم غدا الاثنين توزيع خطابات الندب لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين والملاحظين تنفيذا لتعليمات الوزارة بالإدارات التعليمية.

لافتاً إلى أنه سيتم فتح باب تقديم الاعتذارات الخاصة بالأعضاء منتصف الأسبوع الجارى بداية من الثلاثاء 6 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو الجاري بمقر مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات للسيدات ومدرسة 25 يناير الإعدادية بنات للرجال .

وأوضح أن وزارة التعليم حددت حالات قبول الاعتذارات من المعلمين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات وهي :

1 - أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية ولديه شهادة من القوميسيون الطبى التابع لمحافظته التى يعمل بها تفيد بإصابته بمرض يعيق عمله فى المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة

2 - أن يكون المعلم حاصلاً على إجازة مرضية معتمدة .

3 - أن يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فهنا يقبل اعتذار أحدهما وفقا لرغبتهما .

4- يقبل العذر إذا كانت المعلمة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية، أو إذا كان لديها طفل رضيع .



وأضاف حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأنه بغير هذه الأعذار لا يحق لأى معلم تم توجيه خطاب ندب له الاعتذار عن العمل.

وشدد على أن المشاركة فى أعمال الامتحانات مهمة وطنية يجب على المعلمين تلبية نداء العمل وأن للمعلم دور كبير فى انضباط منظومة الامتحانات وخاصة الملاحظين داخل اللجان حيث يقع عليهم عبء كبير فى التصدى لظاهرة الغش أو أى محاولات أخرى من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات قائلاً " هم جنود مقاتلين فى ميدان العمل".