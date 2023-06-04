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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتسهيل سبل الحياة لديهم.. تسليم 18 موتوسيكل و39 كرسيا كهربائيا لذوي الهمم بالجيزة|شاهد

كراسي كهربائية لذوي
كراسي كهربائية لذوي الهمم

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاحد، بتسليم 18 موتوسيكل و39 كرسي كهربائي مجهزين طبيا، لذوي الهمم والقدرات الخاصة وذلك لتسهيل سبل الحياة لديهم انطلاقا من رؤية الدولة في ذلك الشأن .

وذلك في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (قادرون بإختلاف) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

وذلك بحضور القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفي وعلي أمين الخيرية وممثلي وزارة التضامن الإجتماعي.

كان قد سلم محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، منح مالية مهداه من مؤسسة صناع الخير للتنمية لـ 50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 الف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين  محافظة الجيزة ومؤسسة صناع الخير للتنمية لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

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