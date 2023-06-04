تذبذب في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب اليوم الاحد 4-6-2023 التذبذب على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وتحرك سعر الذهب أمس السبت، أكثر من مرة حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2355 في بداية التعامل ثم هبط إلى 2350 ثم 2340 في منتصف التعاملات وفي نهاية التعاملات سجل 2340 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأحد 6-4-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,669 شراء 2,680

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,335 شراء 2,345

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 2,001 شراء 2,010

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,760

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,669 شراء 2,680 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,446 شراء 2,457 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,335 شراء 2,345 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,001 شراء 2,010 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,557 شراء 1,563 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,334 شراء 1,340 الاونصة بيع 82,993 شراء 83,348 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,760 الكيلو بيع 2,668,571 شراء 2,680,000

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