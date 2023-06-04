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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب اليوم الاحد 4-6-2023 التذبذب على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وتحرك سعر الذهب أمس السبت، أكثر من مرة حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2355 في بداية التعامل ثم هبط إلى 2350 ثم 2340 في منتصف التعاملات وفي نهاية التعاملات سجل 2340 جنيها.

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سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأحد 6-4-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,669 شراء 2,680

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,335 شراء 2,345

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 2,001 شراء 2,010

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,760

أسعار الذهب اليوم

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,669 شراء 2,680
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,446 شراء 2,457
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,335 شراء 2,345
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,001 شراء 2,010
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,557 شراء 1,563
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,334 شراء 1,340
الاونصةبيع 82,993 شراء 83,348
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,760
الكيلوبيع 2,668,571 شراء 2,680,000

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