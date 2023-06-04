تذبذب في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب اليوم الاحد 4-6-2023 التذبذب على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
وتحرك سعر الذهب أمس السبت، أكثر من مرة حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2355 في بداية التعامل ثم هبط إلى 2350 ثم 2340 في منتصف التعاملات وفي نهاية التعاملات سجل 2340 جنيها.
سعر الذهب اليوم
ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأحد 6-4-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,669 شراء 2,680
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,335 شراء 2,345
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 2,001 شراء 2,010
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,760
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,669 شراء 2,680
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,446 شراء 2,457
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,335 شراء 2,345
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,001 شراء 2,010
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,557 شراء 1,563
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,334 شراء 1,340
|الاونصة
|بيع 82,993 شراء 83,348
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 18,680 شراء 18,760
|الكيلو
|بيع 2,668,571 شراء 2,680,000
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