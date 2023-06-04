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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. جنايات المحلة تنطق الحكم على 14 شخصا بتكوين خلية إرهابية

جنايات المحلة
جنايات المحلة

تنظر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية بالدائرة الخامسة برئاسة المستشار جهاد فرج الالفي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أيمن يونس ابوزيد الدكتور محمود محي الدين الغزولي  وسكرتير الجلسة إبراهيم الدسوقي اليوم جلسة النطق بالحكم علي 14 شخصا بينهم 4 محبوسين حضوري و10 غيابي بتكوين خلية إرهابية للتصنيع المفرقعات تهدف إلي تكدير أمن والسلم الدولة وحياة المواطنين.

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وكان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الأسبق وغرب طنطا حاليا أحال المتهمين الأربعة عشر بتهمه ارتكاب واقعة  تفخيخ قضبان السكك الحديدية بخط "السنطة_ طنطا" باستخدام مواد المفرقعات بقصد تخريب الممتلكات العامة للهيئة السكك الحديدية.


واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلي تكوين خلية إرهابية بين المتهم أنفسهم من خلال مصادر تمويل خارجية بقصد ارهاب المواطنين بالتنسيق مع كوادر بجماعة الإخوان الإرهابية عن طريق التحريض والاتفاق علي ترويع أمن وحياة المواطنين .

فريق طبي ينجح فى قسطرة قلب لطفل حديث الولادة بمستشفى جامعة طنطا


كما استشهدت النيابة العامة في قرار الإحالة علي بنود ارتكاب أفراد الخلية مراحل التدريب علي استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات سعيا في تخريب الممتلكات العامة والإضرار بالمال العام .
الجدير بالذكر أن عناصر تشكيل الخلية الإرهابية ارتكبوا واقعة تصفية "محمد عجلان "صاحب مزرعة بالسنطة بواسطة عبوه ناسفة  بعدما تم اكتشاف أمرهم ونواياهم العدائية حيال استهداف مقدرات الوطن .

حكمة جنايات تصنيع المفرقعات هيئة السكك الحديدية بالمال العام النطق بالحكم الممتلكات العامة المتفجرات المتهمين المحامى العام الأول

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