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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميكانيكي ينتحل صفة طبيب في العراق والأمن يكشفه| اعرف القصة

أرشيفية
أرشيفية

أثار ميكانيكي سيارات ضجة كبيرة في العراق، وذلك بعد القبض عليه مرتديًا بدلة طبية ويعمل بشكل طبيعي في أحد المستشفيات الشهيرة وسط بغداد بصفته “طبيب باطني” .. فما القصة؟.

فيما قال مجمع مدينة الطب ببغداد:" اعتقلنا شخصًا ينتحل صفة طبيب ويرتدي البدلة الطبية ويداوم بشكل طبيعي داخل المجمع وسط بغداد، وتم تسليمه للجهات الأمنية".

وأصدت وزارة الصحة العراقية ، بيانا توضيحيا أفادت فيه بأن الطبيب المزيف ألقى القبض عليه بعد أيام فقط من أنباء وجوده بالمستشفى نافية مزاولته للمهنة لعدة شهور.

واتهم العراقيون مسؤولي بلادهم بالتقصير مستنكرين عدم وجود نظام في المستشفيات يضمن دخول وخروج الأطباء بعد التأكد من هويتهم.
 

وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية العربية.

 

العراق ميكانيكى بغداد توك شو توك شو صدى البلد

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