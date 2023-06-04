إطلاق مبادرة مجانية للصحة النفسية للمرأة في 22 محافظة

أكدت الدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن اطلاق مبادرة مجانية للصحة النفسية للمرأة في 22 محافظة تحت شعار "نفسيتك أولا" .

وتستهدف المبادرة رفع الضغوط النفسية عن المرأة من خلال دورات مجانية للأطباء العاملين في القطاع الصحي بمستشفيات وزارة الصحة، حتى يساعدوا السيدات اللاتي يترددن على تلقي الخدمة من هذه المستشيفات..

وأوضحت العطار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TeN، اليوم الأحد، أن هذه المبادرة ترعى المرأة في المقام الأول لأن المرأة نصف المجتمع وتستحق الاهتمام، وهى عرضة للاضطرابات النفسية نظرا لكثرة أدوارها ؛ مضيفة أن الفرق الصحية المدربة ستقوم بتوعية السيدات بأهمية الصحة النفسية لهن، فضلا عن اعطائهن المشورة في كيفية التعامل مع ضغوط الحياة من خلال طرق بسيطة كممارسة تمارين الاسترخاء، وهو ما سيساعد في تحسين مزاجها.