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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

«الجنيدي» يتفقد انتظام العمل بكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية|شاهد

صدى البلد

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية سير العمل بكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣/٢٠٢٢م حيث شدد رئيس المنطقة على ضرورة مراجعة أوراق الإجابة جيدًا قبل أعمال الرصد مؤكدًا على أهمية تحري الدقة عند تقدير الدرجات وعدم ترك أي فقرة بدون تصحيح، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول .

واضاف رئيس الإدارة المركزية بالشرقية أنه تم اختيار مجموعة من أكفأ المعلمين ممن يتمتعون بحسن السيرة والعمل تحت ضغط وذلك لأنهاء أعمال الكنترول بأفضل صورة، مؤكدًا أنه لا مكان لمقصر أو مهمل في أداء عمله محذرًا الجميع من أي تهاون أو تقصير أو إهمال في أعمال الكنترول.

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وأشاد بالجهود التى قامت بها لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية لإنهاء وتجهيز أوراق الإجابة للتصحيح ويستمر العمل بكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى اعتماد النتائج.

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الإعدادية الأزهرية الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالشرقية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني منطقة الشرقية الأزهرية

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