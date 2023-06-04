كيم كارداشيان الغلابة.. ناقد فني ينتقد اعتزال ميرهان حسين: تبحث عن الشهرة|فيديو

هاجم الناقد الفني عماد يسري الفنانة ميرهان حسين، بعد إعلانها الاعتزال منذ بضعة أيام، مشيرًا إلى أن هناك بعض الفنانين يتخذون قرار الاعتزال من أجل الحصول على عروض أعمال وبحثًا عن الشهرة والـ"Trend".

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وقال الناقد الفني عماد يسري خلال مداخلة هاتفية في برنامج “Face Off” الذي تقدمه الفنانة سارة نخلة على شاشة قناة “هي”:كلمة اعتزال الفنان أصبحت في الفترة الأخيرة سيئة السمعة؛ لأن فيه فنانين كتير بيقولوا هنعتزل عشان يجيلهم شغل، فأصبح الجمهور يعتبر تلك الجملة سيئة السمعة، كلمة للبحث عن الشهرة والتريند وعن التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج مدفوعة الأجر، وفيه نجوم كتير اعتزلوا في هدوء تام منهم شادية وشمس البارودي ومديحة كامل، الفنانة عبلة كامل مأعلنتش والكل عايز يكرمها والسيدة الفاضلة العظيمة رافضة.

وأردف: السنة اللي فاتت الفنانة ميرهان حسين أعلنت نيتها في الاعتزال ولما اتعرض عليها عمل عادت مرة أخرى، ميرهان مظلومة ومش مظلومة، ساعات الإنسان ميبقاش عنده إيمان بالقدر اللي ربنا بيرتبهوله في وقت معين، يعني عندنا فنانين كتير لمع نجمهم وهما في مرحلة عمرية متقدمة عندنا الفنان سيد رجب وبيومي فؤاد وعارفه عبد الرسول وماجد الكدواني ومحمد رضوان اللي فجأة بقى جوكر رغم مشوارهم الطويل.

وتابع الناقد الفني:هي فاكرة القدر مش بينصفها، لازم تقعد مع نفسها وتفكر، أتمنى الاعتزال اللي هي فيه حاليًا من أجل إصلاح النفس، كل واحد فينا عندنا طاقة وصبر الله أعلم ممكن يفقدها امتى؟ وكلنا معرضين لـ ده.

واختتم الناقد الفني عماد يسري حديثه، قائلًا: الفنانة ميرهان حسين معروفة على السوشيال ميديا بـ كيم كارادشيان الغلابة مش بأعمالها الفنية؛ بسبب صورها الجريئة على السوشيال ميديا، بدل ما تتعرف بأعمالها اتعرفت بصورها الجريئة.