الأوقاف: إنفاق 416 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع

أعلنت وزارة الأوقاف، عن صرف أكثر من (411) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع خلال العام المالي 2022 / 2023م، وذلك في إطار الدور المجتمعي للوزارة .

وجاءت تفاصيل الانفاق على النحو التالي:

مجال البر وخدمة المجتمع

1. تم صرف (104,504,586) جنيهًا للإعانات وتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا، منها:

• تم صرف 40 مليون جنيه لصالح مبادرة دكان الفرحة.

• تم صرف 22,402,373 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

• تم صرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي.

• تم صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

2. تم صرف (18,713,909) جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

3. (181,428,355) حصيلة صكوك الأوقاف، وتم ترجمتها إلى (1257) طنًّا من لحوم الأوقاف؛ تم توزيعها على (1257) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

4. توزيع مليون ونصف المليون شنطة مواد غذائية ، على مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ، بتكلفة بلغت (112,500,000) جنيه بالمناصفة بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي.



افتتاح ثالث أكبر مساجد مصر

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتطويرها وعمارتها مبنى ومعنى يتم افتتاح ثالث أكبر مساجد مصر مساحة - بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة - مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة اليوم الأحد 4/ 6/ 2023م، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور/ مولين أشيمباييف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ود/ شوقي علام مفتي الجمهورية، والشيخ/ نوريزباي حاج تاغانولي المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، ود سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، ود/ نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور/ مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس/ سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والسفير/ خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.