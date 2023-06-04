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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال رائف: العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا شهدت انطلاقة جديدة بعد 2014|فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد جمال رائف، الكاتب الصحفي، أن علاقات مصر وموريتانيا، ممتدة منذ التاريخ، وهناك روابط عربية وإفريقية تجمع الدولتين، مضيفاً أن علاقة مصر وموريتانيا مستقرة ومتناغمة طوال الوقت.

جمال رائف:علاقة مصر و موريتانيا مستقرة و متناغمة 
وأضاف جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا شهدت انطلاقة جديدة بعد عام 2014، وذلك مع التواصل المصري الدائم، مع الدائرة العربية والإفريقية.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن العمل الخارجي المصري نشط بشكل كبير على الصعيد العربي والأفريقي، وبالتحديد على الصعيد الموريتاني، وانعكس ذلك على حجم التعاون الاقتصادي ، والتفاهمات في القضايا السياسية، و ضايا التصدي للإرهاب.

 

موريتانيا مصر جمال رائف الدائرة العربية القضايا السياسية إرهاب

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