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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة بنك زراعي مصري بمنطقتين في الأقصر

صدى البلد

 وقع كلا من محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور فتحي طه هلال رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالأقصر، عقد لإقامة مقر للبنك الزراعي بناحية الرزيقات مركز أرمنت بمساحة 437 متر مربع، ومقر آخر بناحية العشي بمركز الزينية بمساحة 300 متر مربع.


يأتي ذلك في إطار دور البنك الزراعي في تمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها سواء القطاع الحيواني والداجني أو حتى القطاع السمكي  فضلا عن المناحل والآلات والمعدات الزراعية، وكذلك أنظمة ومعدات الري التي تُستخدم في الزراعات في الأراضي الزراعية في مختلف المراكز والقرى التي تشغل مساحات زراعية كبيرة.

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كما يقدم البنك الزراعي جميع الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي لجميع مزارعين والفلاحين، فضلا عن تقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمويل متناهية الصغر للمواطنين.

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