اجتماع موسع لمناقشة آليات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي بالأقصر

عقد وكيل أول وزارة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر ، اجتماعا موسعاً لمناقشة آليات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الاقصر .

وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد العراقى استشاري التخطيط العمراني ومدير المشروع وممثلى الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالمحافظة وممثلي مدينة الأقصر وشركاء التنمية(مسؤولي هيئة ومديرية الطرق والكهرباء والأملاك والصرف الصحي والمياه والآثار ومديرى المشروعات وكافة الجهات المعنية).



وأوضح الدكتور محمد العراقى

استشاري التخطيط العمراني ومدير المشروع، أنه فى ضوء اتجاه جهود الدولة نحو تنفيذ رؤية المدن الخضراء واختيار مدينة الأقصر كأول مدينة على المستوى العالمى لتكون مدينة خضراء يجب تحديث رؤية الخطط المستقبلية لتطوير اعمال المشروعات القائمة و أهمية وضع اشتراطات ومعايير دقيقة للبناء بالمناطق الجديدة والوقوف على أهم المعوقات التى قد تؤخر أعمال تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة ولابد لذلك ان يتم من خلال التنسيق الكامل ما بين الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات لمشروعات تطوير المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر من خلال عرض كل جهة للمشروعات المنوطة بها، ودراسة تأثير التغييرات الطارئة على كل مشروع ومدى ملائمتها للرؤية المستقبلية للمخطط الاستراتيجي العام المحدث.

من جانبه ، أكد سكرتير عام محافظة الاقصر على كافة الجهات المختصة بسرعة التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وتحقيق التعاون المثمر لأستكمال تنفيذ أعمال مشروع المخطط الاستراتيجي الجارى تحديثه بما ينعكس على أهالى المحافظة بكافة المراكز والمدن.