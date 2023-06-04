عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

ماريان جرجس
ماريان جرجس

كانت الساحة الدولية تقتصر على الأفراح والأحداث الملكية الغربية فقط، فكان العالم يتابع حفل زفاف أو تتويج في إنجلترا أو أوروبا  فحسب، ولم تتجه أنظار العالم إلى العالم العربي في مثل تلك الأحداث، ولكن جاءت أجواء الأفراح والبهجة هذا العام من الأردن ؛ المملكة الهاشمية، بشكل يدعو للفخر ويضع أقدام الوطن العربي على الساحة الدولية  وخاصة على الصعيد الاجتماعي.


ومنذ أيام تابعنا حفل زفاف ولى عهد الأردن والذي اتسم بالرقى والأناقة والبساطة والفخامة البسيطة.
هو ليس حفلا بهيجًا داخل الوطن العربي فحسب، ولكن  لديه أصداء كثيرة جدًا ورسائل عديدة ، فمثل تلك الأحداث تقدم صورة رائعة عن الوطن العربي أمام العالم  وتساويه بنظيره الغربي، فكما هم يقدمون ثقافتهم وتقاليدهم ، نحن نقدم أيضًا ثقافتنا وتقاليدنا لتشكل صورة عن الوطن العربي مختلفة وجديدة.


فإنتاج السياسية وما تفرزه من مواقف لا يتوقف فقط على تلك الشعارات العصماء والمواقف السياسية التي تتُخذ داخل أروقة مجلس الأمن وجامعة الدولة العربية والقمم العربية والغربية ولكن إنتاج السياسية أيضًا يشمل كيف نصدر للعالم صورة الاجتماعيات في  الوطن العربي، الحياة الاجتماعية المتوسطة المتزنة ليست المتطرفة وليست المتبرجة، بل التي تتميز بالوسطية والأصول والتقاليد ، من المهم جدًا أن تتشكل صورة الوطن العربي في ذهن المواطن الغربي، لنثبت أننا موجودون ! أننا متقدمون، أننا أصحاب ثقافة، فضلا عن المكاسب الثانوية الأخرى لمثل تلك الإحداث ، مثل توطيد العلاقات بين الدول العربية بعضها البعض ، زيادة السياحة ، نشر أجواء الفرح في البلدان العربية ، تحصين العقل والوعي العربي من التطرف والشرذمة ، فأي دولة تمتلك حياة اجتماعية صحية وسوية ومتزنة ، فهي تمتلك مصلا ضد التطرف والإرهاب ، فالإرهاب لا يبدأ بحمل السلاح بل ينتهي به ، فالإنسان لا يحمل السلاح إلا أذا تمرد على حياته ورأى في مجتمعه ما يلزم أن يحمل سلاحا ويحارب شعبه وأهله ودولته ظنا منه أنهم في حاجة إلى تقويم سلوكهم !

 

ولا سيما أن تلك الأحداث البهيجة تلقى بمنتهى الإيجابية على اقتصاد الدولة وجذب الاستثمار  لأنها علامة على استقرار تلك الدولة التي استطاعت إقامة زفافا بهذا الحجم وبهذا الشكل الأنيق والراقى واستضافت ملوك وزعماء ورؤساء ووفود من كل أنحاء العالم.


حان الوقت أن يكون للوطن العربي شخصية عربية مثل الغرب وهُوية اجتماعية تميّزه ، فالعالم في فترة تشكيل جديدة للموازين وهنا يأتي الوقت المناسب كي يضع الوطن العربي أقدامه وثقله وموارده وثقافته وهوُيته بمنتهى النديّة الصحية أمام الغرب ، لنكتفي بدور التابع والمستهلك ويصبح الوطن العربي مكونًا فاعلا عالميا.


فشكرًا للأردن الشقيق على هذا الزفاف الراقي الأنيق البهيج الذي هفهفت رياحه العربية على العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

الأتوبيس اتحرق بركابه.. سائق النقل يرفض الاعتراف بالجريمة والتحريات تدينه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

موضوعات متعلقة

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

ترشيحاتنا

بعد تهديدات.. نتنياهو يلغي مشاركته في مؤتمر بتل أبيب "خوفا على حياته"

السيسي: بحثت مع الرئيس الموريتاني سبل تطوير العلاقات الثنائية.. فيديو

احترس.. الإفراط في تناول هذا النوع من الحبن يصيبك بسرطان البروستاتا

مضاعفة العقوبة.. مخالفات مرورية تكلفك الحبس وغرامة 500 جنيه | احذر

اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صفقة بنزيما في هذا الموعد

إعلان حالة الطوارئ.. أوكرانيا تقصف سوقا في روسيا واندلاع حرائق هائلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك البلطي

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

فيديو

نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

معجزة .. مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه

حريق سيارة غريبة من نوعها يثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

الملكة رانيا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا من حنة الأميرة رجوة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ