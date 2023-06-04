تأكيد مصري جديد بشأن قضية سد النهضة.. ماذا قال الرئيس السيسي؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالقاهرة، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أجرى الرئيسان مباحثات لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

السيسي ونظيره الموريتاني

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصةً فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات.

وفي ذلك السياق، تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والأفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصةً السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.

وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي، مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية: "إنه لمن دواعي سروري، أن أرحب بشقيقي فى بلده الثانى مصر".

وأكد الزعيمان، أن الأمن المائى المصرى، هو جزء لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، وشددا على أهمية حث إثيوبيا، على التحلى بالإرادة السياسية، للأخذ بأي من الحلول الوسطى، التى تم طرحها على مائدة التفاوض، والتى تلبى مصالحها، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتى المصب وذلك من أجل إبرام اتفاق قانونى ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

كما اتفق الرئيسان على تعزيز جهودنا على الساحة الإفريقية، فى ظل الدور الحيوى، الذى تقوم به كل من مصر وموريتانيا، فى هذا الشأن مع استمرار التنسيق والتعاون فى إطار الاتحاد الإفريقى ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية، فى القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز التحديات، وتحقيق الرخاء والاستقرار، لسائر أبناء قارتنا العريقة

السيسي وولد الغزواني

تعزيز التعاون بكافة المجالات

ومن جانبه تتميز العلاقات بين مصر وموريتانيا بالتواصل على مر التاريخ، حيث تحرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع موريتانيا في مختلف المجالات، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، خاصة في قطاعات الصيد البحري والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وصناعة الدواء.

وبدأت العلاقات المصرية الموريتانية في يوليو 1963، عندما قام أول وفد رسمي موريتاني بزيارة مصر، بدعوة من حكومتها ليكون ذلك بداية العلاقات بين البلدين، كما لعبت مصر دورًا هامًا وفعالًا في تسوية الخلاف الذى نشأ بين موريتانيا والسنغال فى عام 1989 م عبر توقيع اتفاقية سلام بين البلدين بوساطة مصرية فى عام 1992.

وشهدت العلاقات بعد عام 2013 تطورًا لافتًا وجهدًا ملحوظًا، حيث تعددت التحركات على مستوى القيادات بين البلدين من أعلى مستوى إلى المستويات التي تليها، من خلال الزيارات المتبادلة.

ووتعد العلاقات بين مصر وموريتانيا علاقات ثنائية تجمع بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتعود جذور هذه العلاقات إلى فترة استقلال موريتانيا في عام 1960، تاريخيًا، كانت مصر تلعب دورًا مهمًا في دعم موريتانيا في مجال التنمية والتعليم والصحة والزراعة، وقدمت مصر مساعدات مالية وتقنية لموريتانيا وأيضًا قدمت فرصًا للتدريب للطلاب الموريتانيين في الجامعات المصرية.

في الجانب السياسي، تشهد العلاقات بين البلدين تواصلاً وتعاونًا وثيقًا في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تعمل مصر وموريتانيا على تعزيز التعاون في إطار المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

من الناحية الاقتصادية، تتميز العلاقات التجارية بين البلدين بنمو مستدام، تستورد موريتانيا بعض المنتجات المصرية مثل الأدوية والأغذية والمنتجات الصناعية، بينما تصدر مصر إلى موريتانيا العديد من المنتجات مثل الحبوب والأدوات المنزلية والملابس، هناك أيضًا تعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث يعمل البلدان سويًا لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

تظل علاقات مصر وموريتانيا، تتطور وتتعمق بمرور الوقت، وتستند إلى المصالح المشتركة والتعاون في مختلف المجالات فهناك أيضًا تعاون بين مصر وموريتانيا في مجالات أخرى مثل الثقافة والتعليم والسياحة، يتم تبادل الزيارات الثقافية والفنية بين البلدين، وتُعقد المعارض والمؤتمرات المشتركة لتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعبين.

السيسي وولد الغزواني

قضية السودان وليبيا تصدران

وبجانب ذلك، تعمل مصر وموريتانيا معًا في إطار التعاون الإقليمي والقضايا الإنسانية والتنموية في إفريقيا، ويتشارك البلدان نفس الرؤية فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.

وقال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الي القاهرة تتم في ظروف استثنائية شديدة التشابك والتعقيد في ظل الراغبة المتزايدة المصرية الموريتانية على العمل لإيجاد حلول سياسية للقضايا العربية والافريقية.

وأوضح فارس ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الموريتانية هي علاقات تاريخية تضرب بجذورها بأعماق الأرض والتاريخ، فهذه الزيارة تأتي في ظروف دقيقة وحساسة تمر بها القارة الأفريقية وأيضا العالم أجمع خاصة في ظل التداعيات الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها بشكل واضح على المنطقة العربية والقارة الافريقية باعتبارهم الحلقة الأضعف في المنظومة الدولية.

وتابع: وبالتالي الزيارة تأتي لتنظيم المواقف المصرية الموريتانية للعمل وبشكل كبير على إيجاد حلول للقضايا التي شغلت القارة الأفريقية والمنطقة العربية في الفترة الأخيرة وعلى رأس هذه القضايا هي "القضية السودانية".

ولفت أن هناك تنسيق مصري موريتاني للعمل على إيجاد حل سياسي سوداني ـ سوداني يتفق عليه كافة الأطراف مع مصر لإيجاد حل سريع للازمة السودانية، باعتبار موريتانيا الدولة الأكثر تضررا من الازمة السودانية، بجانب مناقشة الأوضاع في "ليبيا" وضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، وأيضا مناقشة ملف هام جدا هو "ملف اليمن" بجانب ملف "مكافحة الإرهاب" ودعم مصر لها من خلال تجربتها السابقة.

واختتم: فزيارة الرئيس الموريتاني للقاهرة في غاية الأهمية وتحمل الكثير من الدلالات وهي الرغبة والإرادة السياسية المتزايدة لتعظيم العمل العربي الافريقي الافريقي المشترك.

الدكتور حامد فارس

الزيارات الرسمية بين البلدين

وتجمع العلاقات المصرية الموريتانية بين الحكومتين والشعبين، وتتسم بالتعاون والتفاهم المستمرين يتم تعزيز هذه العلاقات من خلال زيارات رسمية ولقاءات بين المسئولين من البلدين، مما يعزز العلاقات الثنائية ويعمق التعاون المشترك لمصلحة الشعبين.

وشهدت العلاقات بعد عام 2013 تطورًا لافتًا وجهدًا ملحوظًا، حيث تعددت التحركات على مستوى القيادات بين البلدين من أعلى مستوى إلى المستويات التي تليها، من خلال الزيارات المتبادلة ومنها:

في 14/12/2020 تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الموريتانية، تناول الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

اتصالاً هاتفياً من الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الموريتانية، تناول الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. في 5/11/2017، قام محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا على رأس وفد بزيارة لمصر للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، وضم الوفد مختار ملل جاه وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، وأحمد ولد باهيه مدير ديوان رئيس الجمهورية، وودادي ولد سيدي هيبة سفير موريتانيا في القاهرة، وامبارك ولد بيروك مستشار برئاسة الجمهورية ومحمد الشيخ ولد سيدي محمد مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية والحسن ولد أحمد المدير العام لتشريفات الدولة.

في 2/4/2016، قام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بزيارة إلى مصر التقى خلالها مع الرئيس السيسي، حيث تناولت المباحثات سُبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية.

في 6/8/2015، شارك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

في 6/8/2015، شارك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. في 27/3/2015، قام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بزيارة لمصر لحضور القمة العربية في دورتها الـ 26، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في 9/2014، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا، وانعكاساتها السياسية والأمنية على دول الجوار الليبي.