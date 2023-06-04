اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صفقة بنزيما في هذا الموعد

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي اتحاد جدة يستهدف الإعلان عن صفقة ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد، الأربعاء المقبل.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" كريم بنزيما تمت دعوته إلى السعودية الأسبوع المقبل من أجل التحضير لانتقاله إلى الاتحاد كنجم جديد للدوري العربي".

وأضاف:" من المتوقع صدور الإعلان عن الصفقة الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، قد يكون يوم الأربعاء".

يذكر أن نادي ريال مدريد، أعلن اليوم الأحد، رحيل كريم بنزيما بنهاية الموسم الحالي.

وبات كريم بنزيما رابع المغادرين بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وهازارد.