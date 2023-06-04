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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صفقة بنزيما في هذا الموعد

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي اتحاد جدة يستهدف الإعلان عن صفقة ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد، الأربعاء المقبل.
وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" كريم بنزيما تمت دعوته إلى السعودية الأسبوع المقبل من أجل التحضير لانتقاله إلى الاتحاد كنجم جديد للدوري العربي".
وأضاف:" من المتوقع صدور الإعلان عن الصفقة الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، قد يكون يوم الأربعاء".
يذكر أن نادي ريال مدريد، أعلن اليوم الأحد، رحيل كريم بنزيما بنهاية الموسم الحالي.
وبات كريم بنزيما رابع المغادرين بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وهازارد.

اتحاد جدة بنزيما فابريزو رومانو ريال مدريد كريم بنزيما

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