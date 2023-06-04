عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم جمع صلاتي العصر والمغرب بعد العودة للمنزل بسبب ضغط العمل

صدى البلد

هل يجوز جمع صلاة العصر مع المغرب ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء المصرية.

وقال ممدوح، إنه لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والمغرب، وعلى المسلم أن يصلي كل صلاة منهما بمفردها.

وأضاف ممدوح، في رده على السائلة أنه يمكن صلاة العصر قبل النزول أو في ميعاده خارج المنزل بشرط أن يكون هذا المكان يصح الصلاة به.

دعاء واحد قاله النبي عند كل أمر يشغل باله وعلمه للسيدة عائشة

للباحثين عن وظيفة| ردّد هذا الدعاء يرزقك الله بالعمل من حيث لا تحتسب

حكم جمع صلاتي العصر والمغرب بسبب ضغط العمل

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الجمع بين الصلوات أن يكون أثناء السفر، فيجمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل يجوز الجمع بين العصر والمغرب لضرورة العمل؟)، أن الجمع فى الصلوات يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما العصر والمغرب فلا يصح جمعهم، فحاول أن تصلى الفرض فى وقته أو أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لكن العصر مع المغرب لا يصح جمعهم ولو فاتك الوقت فتصلى العصر بنية القضاء.

هذه الصلاة تستغفر لك وتؤنسك فى قبرك لو داومت عليها

10 كلمات فيها معجزة ترزقك بالحج والعمرة.. رددها بيقين لتكون من ضيوف الرحمن

من جانبه أوضح « أحمد ممدوح» مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنّ طريقة الجمع بين الصّلوات تكون من خلال الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، في وقت واحد منهما، حيث يقوم المسلم بتقديم صلاة العصر، فيصليها في وقت صلاة الظهر، ويسمّى الجمع حينها جمع تقديم، أو يقوم بتأخير صلاة الظهر، ثمّ يصليها في وقت صلاة العصر، وبالتالي يسمّى ذلك بجمع التّأخير، وكذلك في المغرب والعشاء.

وأشار إلى أن بعض العلماء أجاز لغير المسافر أن يجمع بين الصلوات للضرورة القصوى، ولا يكون ذلك أصلًا ثابتًا، ضاربًا مثلًا على ذلك بأنه يجوز للطبيب أن يجمع بين الصلوات إذا كان يجرى جراحة لمريض تستغرق وقتا طويلا يضيع عليه الصلاة، كالطبيب الذي يجري جراحة من قبل صلاة الظهر وينتهي منها بعد العصر فله أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم. 

حكم جمع صلاتي العصر والمغرب بسبب ضغط العمل هل يجوز جمع صلاة العصر مع المغرب حكم جمع صلاتي العصر والمغرب ضغط العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

الأتوبيس اتحرق بركابه.. سائق النقل يرفض الاعتراف بالجريمة والتحريات تدينه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

انفراد.. الزمالك يكشف هوية المسئول عن تسريب عقود اللاعبين.. من هو؟

ترشيحاتنا

الكرملين يكشف أول رد فعل لـ بوتين بعد هجوم المسيرات على موسكو

الرئيس السيسي: تكثيف الجهود لنفاذ المساعدات للتخفيف من معاناة المتضررين بالسودان

نيمار يودع ميسي برسالة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

من هي الأميرة المتبرعة بكل مجوهراتها لبناء جامعة القاهرة؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

مصر والسعودية توقعان مذكرتي تفاهم في مجالات تنمية الصادرات وتطوير صناعة السيارات

تعويض 2 مليون جنيه.. تأجيل دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك البلطي

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

فيديو

نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

معجزة .. مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه

حريق سيارة غريبة من نوعها يثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

الملكة رانيا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا من حنة الأميرة رجوة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ