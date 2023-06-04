أخبار الفن.. ابتزاز راندا عبدالسلام بفيديوهات خادشة.. حورية فرغلي: حجيت 7 مرات بعد دوري في فيلم كلمني شكرا

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حورية فرغلي أكلت لحم خنزير، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:
فيديوهات خادشة.. أول رد من راندا عبدالسلام بعد قرار النيابة في واقعة ابتزازها
كتبت الفنانة راندا عبدالسلام منشورا قبل ساعات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تزامنا مع قرار النيابة في واقعة ابتزازها.
ساعدتني أفكاركم وصلواتكم.. أول منشور لـ مريم أحمدي بعد عزاء والدها
كتبت المخرجة مريم أحمدي، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شكرت من خلالها كل من شارك في واجب عزاء والدها.
إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد وتؤكد على احترامها لـ مجدي يعقوب
كشفت الفنانة إليسا، في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعدما شوقت جمهورها له بـ تيزر لأول أغنية منه، وتحمل اسم بتمايل ع الـ beat.
حورية فرغلي: حجيت 7 مرات بعد دوري في فيلم كلمني شكرا
عُرضت أمس السبت، حلقة الفنانة حورية فرغلي، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامج عراقية على قناة الرشيد، والتي تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة.
وتحدثت حورية فرغلي، عن دورها الأول المثير في فيلم كلمني شكرا، التي اكتسبت منه شهرتها فيما بعد، وفاجأها نزار الفارس بعرض مشهد من الفيلم عبر هاتفه أمامها، وسألها عن توقعها بأن الله عاقبها على هذا الدور، بأنها تعرضت للسقوط من على الحصان بعدها وتشوهت أنفها.
ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا
عُرضت أمس السبت، حلقة الفنانة حورية فرغلي، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامج عراقية على قناة الرشيد، والتي تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة.
بعد وعكته الصحية.. طارق عبد العزيز يخرج من المستشفى
خرج اليوم الأحد، الفنان طارق عبد العزيز، من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وقيامه بإجراء جراحة قسطرة في القلب.
قضايا النجوم| ابتزاز راندا عبدالسلام بفيديوهات خادشة.. النصب على صبري عبدالمنعم.. سعد لمجرد يخرج من السجن
لم تكن قضية ابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام، هي الوحيدة في الوسط الفني خلال الفترة الماضية، حيث تعرض مجموعة من النجوم، لأزمات صعبة خلال هذا العام، كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يهتمون بمعرفة تلك التفاصيل المثيرة.