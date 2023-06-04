عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ابتزاز راندا عبدالسلام بفيديوهات خادشة.. حورية فرغلي: حجيت 7 مرات بعد دوري في فيلم كلمني شكرا

أخبار الفن
أخبار الفن

 نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حورية فرغلي أكلت لحم خنزير، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

فيديوهات خادشة.. أول رد من راندا عبدالسلام بعد قرار النيابة في واقعة ابتزازها

كتبت الفنانة راندا عبدالسلام منشورا قبل ساعات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تزامنا مع قرار النيابة في واقعة ابتزازها.

 

ساعدتني أفكاركم وصلواتكم.. أول منشور لـ مريم أحمدي بعد عزاء والدها

كتبت المخرجة مريم أحمدي، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شكرت من خلالها كل من شارك في واجب عزاء والدها.

 

إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد وتؤكد على احترامها لـ مجدي يعقوب

كشفت الفنانة إليسا، في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعدما شوقت جمهورها له بـ تيزر لأول أغنية منه، وتحمل اسم بتمايل ع الـ beat.

 

حورية فرغلي: حجيت 7 مرات بعد دوري في فيلم كلمني شكرا

عُرضت أمس السبت، حلقة الفنانة حورية فرغلي، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامج عراقية على قناة الرشيد، والتي تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة.

وتحدثت حورية فرغلي، عن دورها الأول المثير في فيلم كلمني شكرا، التي اكتسبت منه شهرتها فيما بعد، وفاجأها نزار الفارس بعرض مشهد من الفيلم عبر هاتفه أمامها، وسألها عن توقعها بأن الله عاقبها على هذا الدور، بأنها تعرضت للسقوط من على الحصان بعدها وتشوهت أنفها. 

 

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

عُرضت أمس السبت، حلقة الفنانة حورية فرغلي، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامج عراقية على قناة الرشيد، والتي تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة.

 

بعد وعكته الصحية.. طارق عبد العزيز يخرج من المستشفى

خرج اليوم الأحد، الفنان طارق عبد العزيز، من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وقيامه بإجراء جراحة قسطرة في القلب.

 

قضايا النجوم| ابتزاز راندا عبدالسلام بفيديوهات خادشة.. النصب على صبري عبدالمنعم.. سعد لمجرد يخرج من السجن

لم تكن قضية ابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام، هي الوحيدة في الوسط الفني خلال الفترة الماضية، حيث تعرض مجموعة من النجوم، لأزمات صعبة خلال هذا العام، كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يهتمون بمعرفة تلك التفاصيل المثيرة.

راندا عبدالسلام حورية فرغلي مريم أحمدي إليسا طارق عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

الأتوبيس اتحرق بركابه.. سائق النقل يرفض الاعتراف بالجريمة والتحريات تدينه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

انفراد.. الزمالك يكشف هوية المسئول عن تسريب عقود اللاعبين.. من هو؟

موضوعات متعلقة

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

حورية فرغلي: حجيت 7 مرات بعد دوري في فيلم كلمني شكرا

إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد وتؤكد على احترامها لـ مجدي يعقوب

ساعدتني أفكاركم وصلواتكم.. أول منشور لـ مريم أحمدي بعد عزاء والدها

في ذكراها.. نجمة إبراهيم أشهرت إسلامها وأصيبت بالشلل قبل وفاتها

أصيل أبو بكر يحيي حفلا غنائيا في تبوك السعودية.. 9 يونيو

نفاد تذاكر حفل رابح صقر المرتقب في مدينة الباحة السعودية.. 9 يونيو

نفاد تذاكر حفل محمد عبده المرتقب في جازان السعودية.. 9 يونيو

ترشيحاتنا

الكرملين يكشف أول رد فعل لـ بوتين بعد هجوم المسيرات على موسكو

الرئيس السيسي: تكثيف الجهود لنفاذ المساعدات للتخفيف من معاناة المتضررين بالسودان

نيمار يودع ميسي برسالة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

من هي الأميرة المتبرعة بكل مجوهراتها لبناء جامعة القاهرة؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

مصر والسعودية توقعان مذكرتي تفاهم في مجالات تنمية الصادرات وتطوير صناعة السيارات

تعويض 2 مليون جنيه.. تأجيل دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك البلطي

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

فيديو

نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

معجزة .. مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه

حريق سيارة غريبة من نوعها يثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

الملكة رانيا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا من حنة الأميرة رجوة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ