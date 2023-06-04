أخبار الفن.. ابتزاز راندا عبدالسلام بفيديوهات خادشة.. حورية فرغلي: حجيت 7 مرات بعد دوري في فيلم كلمني شكرا

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حورية فرغلي أكلت لحم خنزير، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

كتبت الفنانة راندا عبدالسلام منشورا قبل ساعات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تزامنا مع قرار النيابة في واقعة ابتزازها.

كتبت المخرجة مريم أحمدي، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شكرت من خلالها كل من شارك في واجب عزاء والدها.

كشفت الفنانة إليسا، في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعدما شوقت جمهورها له بـ تيزر لأول أغنية منه، وتحمل اسم بتمايل ع الـ beat.

عُرضت أمس السبت، حلقة الفنانة حورية فرغلي، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامج عراقية على قناة الرشيد، والتي تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة.

وتحدثت حورية فرغلي، عن دورها الأول المثير في فيلم كلمني شكرا، التي اكتسبت منه شهرتها فيما بعد، وفاجأها نزار الفارس بعرض مشهد من الفيلم عبر هاتفه أمامها، وسألها عن توقعها بأن الله عاقبها على هذا الدور، بأنها تعرضت للسقوط من على الحصان بعدها وتشوهت أنفها.

عُرضت أمس السبت، حلقة الفنانة حورية فرغلي، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامج عراقية على قناة الرشيد، والتي تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة.

خرج اليوم الأحد، الفنان طارق عبد العزيز، من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وقيامه بإجراء جراحة قسطرة في القلب.

لم تكن قضية ابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام، هي الوحيدة في الوسط الفني خلال الفترة الماضية، حيث تعرض مجموعة من النجوم، لأزمات صعبة خلال هذا العام، كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يهتمون بمعرفة تلك التفاصيل المثيرة.