144 ألف برميل يوميا.. الإمارات تمدد خفض إنتاجها النفطي حتى نهاية 2024

توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق اليوم الأحد 4 يونيو لتمديد تخفيضات الإنتاج إلى 2024 ، حسبما قال مندوب بالمنظمة لبلومبرج نيوز ، دون ذكر تفاصيل عن حجم تخفيضات الإمدادات.

وخفضت أوبك إنتاجها النفطي لعام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا ، مقارنة بأهداف الإنتاج الحالية ، وفقا لحسابات وكالة رويترز.

واعلن تحالف أوبك بلس عن تمديد الإمارات الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024

وقالت وزارة الطاقة السعودية ، اليوم الأحد ، إن المملكة ستمدد الخفض الاختياري للنفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024 ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاء هذا الاتفاق بعد قتال في اللحظة الأخيرة مع أعضاء أفارقة حول كيفية قياس التخفيضات ، مما أخر الاجتماع عدة ساعات.

وأضافت بلومبرج أن الخلاف أدى إلى سلسلة من الاجتماعات الجانبية حيث تساوم وزراء الدول المنتجة للنفط بشأن التفاصيل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بعد اجتماع أوبك ، إن روسيا ستمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2024.

في غضون ذلك ، كانت الإمارات العربية المتحدة تضغط من أجل تغيير الطريقة التي يتم بها قياس تخفيضات الإنتاج، وفقًا لما ذكره المندوبون. لكن مكاسب الإمارات ستأتي على حساب الدول الأفريقية التي طلبت التخلي عن بعض حصصها غير المستخدمة ، وهو خيار غير مستساغ سياسياً بالنسبة لها.

وبعد شهرين فقط من كشف المجموعة عن خفض مفاجئ ، تتم مناقشة تخفيض إضافي ، على الرغم من أنه ليس صفقة منتهية ، وفقًا للمندوبين.

ومن النتائج المحتملة لاجتماع اليوم إضفاء الطابع الرسمي على التخفيضات الطوعية التي تم الإعلان عنها في أبريل الماضي - أي ما يعادل تخفيض بنحو خمسة في المائة - وتطبيقها على المجموعة بأكملها.

وسيؤدي تمديد ذلك ليشمل الأعضاء المتبقين في أوبك إلى خفض الهدف العام البالغ 2.1 مليون برميل يوميا.

ومع ذلك ، قد يستلزم ذلك خفضًا أقل بكثير ، يزيد قليلاً عن 300 ألف برميل يوميًا ، من مستويات الإنتاج المقدرة في مايو. ووفقًا لبلومبرج ، فإن ذلك سيظل يضخ كل من أنجولا ونيجيريا بنحو 275 ألف برميل يوميًا دون أهدافهما الجديدة.

كما أن خفضًا إضافيًا بمقدار مليون برميل يوميًا من ذلك المستوى الجديد من شأنه أن يترك السعودية وروسيا مع أهداف رسمية تبلغ 9.7 مليون برميل يوميًا.

وبالنسبة للمملكة ، هذا يقل بحوالي 285 ألف برميل في اليوم عن هدف الإنتاج الطوعي الحالي، وبالنسبة لروسيا ، سيكون هذا على نطاق واسع متماشيا مع المستوى الذي تقول إنها تضخه بعد خفضها 500 ألف برميل يوميا ، ردا على العقوبات الغربية وفرض سقف أسعار على صادراتها النفطية.