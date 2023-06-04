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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل ممثلي منظمة اليونسكو لبحث التعاون المشترك

صدى البلد

التقي اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتورة نوريا سانز، القائم بأعمال مدير مدير مكتب اليونسكو، لبحث سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسكو في مجالي الشباب والرياضة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة الجديدة.

تناول اللقاء تناول اللقاء الحديث حول جهود الدولة المصرية علي صعيد الاهتمام بالشباب في مجالات تنمية المهارات وريادة الاعمال، والعمل علي تحقيق متطلباتهم ورغباتهم ، وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات المخصصة لهم، بجانب المضي قدماً نحو تمكين الشباب في مختلف المجالات مثل التعليم والابتكار والثقافة والفنون، وتنمية مهاراتهم، بالاضافة الي برامج تمكين المرأة والنهوض بالنشئ، وذوي الهمم في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء ايضا سبل تعظيم الاستفاده من مراكز الشباب ومراكز الابتكار والتعليم المدني المناشره في انحاء الجمهورية بالاضافة الي الاستفادة من دورها المحوري في حياة الشباب والاسر المصرية.

كما تطرق اللقاء الحديث حول سبل التعاون نحو جعل الرياضة اسلوب حياة عن طريق نشر ثقافة ممارسة الرياضة للاسر في جميع المراحل العمرية وذلك لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضى في مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية باعتبار الرياضة جزء من بناء الانسان وبناء المجتمع، وبناء الشباب اجتماعيا واقتصاديا.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن وزارة الشباب تشهد طفرة في كبيرة في مجالات تأهيل الشباب لسوق العمل والمهارات الرقمية، لافتاً إلي أن الشباب كان لهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطنى وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.
ورحب "صبحي" بالتعاون مع منظمة اليونيسكو في شتى المجالات  الشبابية والرياضية والذي يأتي في اطار حرص القيادة السياسية علي تمكين الشباب في المجالات كافة.

من جانبها، أشارت الدكتوره نوريا سانز، القائمة باعمال المدير العام بمنظمة اليونسكو ان برامجهم وأنشطتهم المنفذة هنا في مصر تتماشي تماما مع الانشطه والمبادرات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة وانهم حريصون علي تنفيذ برامجهم في مصر لانهم يدركون وزن مصر في المنطقة ودورها المحوري كأحد الأعضاء المؤسسين لليونسكو.  

حضر اللقاء من جانب منظمة اليونيسكو السيده ماري ان منسون، المتخصصة الاقليمية في برامج التعليم باليونسكو و السيده اريج عطا الله المتخصصة الاقليمية في العلوم الاجتماعية.
ومن جانب وزارة الشباب والرياضة، حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الاستاذة منال جمال، رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، الاستاذة جيهان حنفي، رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ولفيف من قيادات الوزارة.

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