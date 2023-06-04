4 سيناريوهات لتتويج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا في المغرب أمام الوداد

فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا .

تقدم الأهلي فى الشوط الأول عن طريق بيرسي تاو، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الشوط الثاني ونجح فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الوداد فى تقليل الفارق ليؤجل الحسم إلى مباراة الإياب فى المغرب الأسبوع المقبل .

ويحتاج الأهلي فى مباراة الإياب الى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، ولكنه مطالب بالتسجيل؛ في حالة تسجيل الوداد لأي أهداف؛ من أجل التتويج بالبطولة.

وتقام مباراة الإياب يوم الاحد المقبل على ستاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء؛ لحسم بطل دوري أبطال إفريقيا.