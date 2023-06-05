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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يوجه انتقادا شديد اللهجة لحكم مباراة الأهلي والوداد

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الوداد المغربي، مهزوز وقليل الخبرات.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الحكم أصاب في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات لاعب الأهلي في المباراة".

وأضاف جهاد جريشة: "مطالبة لاعبي الأهلي بطرد مدافع الوداد المغربي، بعد انفراد بيرسي تاو وعرقلته، ليس في محله، بسبب أن الكرة كان في وسط ملعبهم ومعايير المسافة متغيرة".


واستطرد: "معتز إبراهيم حكم المباراة مهزوز في المباراة بالمجمل، ولولا وجود تقنية الفيديو كانت ستحدث الكثير من الأخطاء ويستحق 6 من 10".

واختتم: "تعيين باملاك تسيمبا حكمًا لمباراة الإياب، اختيار جيد خاصةً أنه حكم يملك خبرات كبيرة وأثق في نزاهته".
 

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