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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبدالهادي يحرج أحمد شوبير عقب تألق نجله مع الأهلي أمام الوداد

صدى البلد

أشاد الإعلامي مهيب عبدالهادي بمصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي عقب فوز الفريق أمام الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف 

 

وكتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:" مصطفي شوبير. احرجت الكابتن شوبير بهذا المستوي الرائع في هذا السن وفي هدة الضغوط. عفوا  يا كابتن شوبير. مصطفي احسن منك 

 

واضاف :" مبروك يا أهلي قادر وتعملها"

 

سجل الوداد المغربي  هدف التقليص أمام الأهلي سيف الدين في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائى دوري الأبطال.

وأحرز بيرسى تاو الهدف الأول من رأسية ،وأضاف كهربا الهدف الثاني .

وبدأ الأهلي بالضغط المتواصل من أجل هدف مبكر لإرباك صفوف الوداد.

وأعترض لاعبو الأهلي على عدم إحتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات أمام الوداد والفار يرفض الإحتساب.

وأهدر كهربا إنفراد بطريقة غريبة أمام الوداد المغربي في الدقيقة 19.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 30 بعد تدخل من الفار.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:
حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيمن العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله

خط الوسط: رضا الجعدي - يحيى جبران - أيمن الحسوني - جلال الداودي

خط الهجوم: زهير المترجي- سامبو 

 

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