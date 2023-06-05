كولر يهاجم حكم المباراة ويتهمه بالتفويت

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي: "سعداء جدا بالفوز على الوداد وفي قمة الغضب من قرارات الحكم في المباراة شاهدت كل اللقطات، وهناك ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس، والـvar لم يتدخل في اللعبة ولا أعلم كيف الاثنين لم يرياها".



وأضاف: "الكرة الثانية خرجتني عن شعوري وهي لمس لاعب الوداد الكرة بيده وهي كرة كارت احمر في هجمة مرتدة لنا ولكن الحكم اكتفى بكارت اصفر والـvar لم يتدخل لتصحيح قراره ولم يراجع، وآسف جدا أن أقول ما يحدث غريب ويُخرِج الشخص عن شعوره".



وتابع: "نهائي دوري الأبطال يعني أن أفضل فريقين وصلوا للنهائي، والوداد فريق قوي وقدم مباراة جيدة أمامنا، ومتوقع أن تكون هناك ندية ولكن قرارات الحكم غيرت مسار اللقاء، ولكن على الجميع يعلم أننا فزنا وعلى يقين أننا سنحرز أهدافا في المغرب، لا أعتقد أن ما انتهت عليه نتيجة المباراة بسبب تأخر التغييرات ولكن لم نلعب كرتنا أو ننفذ التعليمات وهناك أخطاء منا في كرة الهدف وليس بسبب تأخير التغييرات".



واستطرد: "أعمل ترتيبا لأفكاري وسأشاهد المباراة وأحللها وسنستعد جيدا، ولكن لم أضع أفكاري وخطتي لمباراة العودة حتى الآن من أجل حسم التتويج باللقب".



واختتم كولر تصريحاته قائلا: "غير سعداء بحكم مباراة العودة وهو اختيار غريب، خاصة أنها آخر مباراة له قبل الاعتزال، ولن تكون عليه مسئوليات، وأتمنى أن يكون عادلا في قراراته؛ لأننا متخوفين من تعيينه لهذه المباراة، مضيفا أنه ليس من حق مدرب الفريق المنافس أن يتحدث عن أدائنا أو شغفنا، ولن أعلق على تصريحاته بأن الأهلي لم يكن لديه شغف تسجيل أكثر من هدفين، وهو ما ساعدنا على إحراز هدف في شباكه".