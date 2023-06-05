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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تكشف سبب الصوت المدوي في العاصمة واشنطن

طائرة حربية
طائرة حربية

كشفت إدارة الطيران الأمريكية الفيدرالية، اليوم الاثنين، أن صوت الانفجار الذي سمع دويه في العاصمة واشنطن، أمس الأحد، ناجم عن تحطم طائرة رجل أعمال من طراز Cessna Citation جنوب شرق ولاية فرجينيا.

 

وأفادت الإدارة بأن الطائرة تحطمت أمس الأحد في منطقة جبلية جنوب غرب ولاية فرجينيا، حيث أقلعت من مطار إليزابيثتون (تينيسي) وكانت متجهة إلى مطار لونغ آيلاند ماك آرثر في نيويورك، وفق ما نقلته وكالة رويترز. 

 

وأكدت أن سلطات الطيران الأمريكية ستحقق في حيثيات الحادث، وأن المعلومات الحالية ليست نهائية.

 

وأضافت أن "المجلس الوطني لسلامة النقل سيكون مسؤولا عن التحقيق وسيقدم كافة التحديثات الإضافية".

فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الطائرة التي تحطت اعترضتها مقاتلة عسكرية بسبب عدم تنفيذها الأوامر الخاصة بسلطات الطيران ما ترتب عليه الصوت المدوي في واشنطن. 
 

الطيران الأمريكي العاصمة واشنطن تحطم طائرة

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