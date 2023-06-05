مدرب حراس الأهلي يحسم موقف مشاركة الشناوي في لقاء الإياب أمام الوداد

تحدث ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تألق مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، أمام الوداد المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في ذهاب إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال يانكون في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس1: طلبت من مصطفى شوبير، الاستمتاع أمام الوداد المغربي في نهائي أفريقيا، وكأنه في التدريبات وليس في نهائي دوري أبطال أفريقيا بحضور 50 ألف متفرج، كما أكدت عليه ضرورة اللعب دون ضغوط، وهذا ما حدث وسعيد بتألق شوبير، وشعرت أنه لعب 100 مباراة من قبل وليست الأولى له في أفريقيا.



وأضاف: محمد الشناوي، يتحسن كثيرًا، وسيكون جاهزًا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المُقرر له يوم الأحد المُقبل، وقرار مشاركته أساسيًا يرجع إلى المدير الفني مارسيل كولر، وبكل تأكيد محمد الشناوي أفضل حارس في أفريقيا.