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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أسامة عرابي: نتيجة مباراة الأهلي والوداد غير مقلقة

صدى البلد

قال أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، إن نتيجة الفوز على الوداد المغربي، بهدفين مقابل هدف، ليست مقلقة، خاصة وأن البطولة تُحسم في موقعة الإياب بالمغرب.

وأضاف عرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي كان بإمكانه الفوز بأكثر من هدفين، إلا أن الفريق أدائه هبط مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن الفريق أدى بشكل مميز للغاية، باستثناء بعض اللاعبين، مثل علي معلول الذي أخطأ في لعبة هدف تقليص الفارق للوداد، مشددًا أن الفريق الأحمر ما زالت الفرصة أمامه في الإياب.

واختتم تصريحاته، أن الأهلي كان الأفضل أمام الوداد، وسيطر بشكل كبير على المباراة، لكنه لم يستغل ارتباك المنافس بعد استقباله الهدف الثاني، حيث كانت أمامه فرصة لتسجيل الثالث.

 

 

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