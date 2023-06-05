حسين فهمي يحيي ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز

أحيا الفنان حسين فهمي، ذكري ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر حسين فهمي صورة قديمة له برفقه محمود عبد العزيز، وعلق كاتبًا: “اليوم الرابع من يونيو ذكري ميلاد صديقي محمود عبد العزيز رحمة الله عليه”.

وبرع الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم فى تقديم العديد من الأعمال كممثل، ولم يقف عند هذا الحد، حيث قدم لنا عددا من الأغانى التى لاقت نجاحا كبيرا فى أفلامه، وكانت سببا فى حماس المنتج نصر محروس لتقديمها فى ألبوم، وهو الوحيد للساحر فى عالم الغناء.

كان أبرز أفلامه “الكيف” للمخرج على عبد الخالق، حيث قام بدور مطرب فى الأفراح الشعبية يرغب فى دخول عالم الفن، وخلال الفيلم قدم مجموعة من الأغانى الساخرة منها “يا حلو بانت لبتك”، و"الكيمى كيمى كا"، كما قدم فى فيلم “الكيت كات” مجموعة من الأغانى منها “يا صهبجية”، و"يلا بينا تعالوا"، إضافة إلى مونولوجات منها “الهاشا باشا تاكا” لـشكوكو، وعلى هامش أعماله الفنية قدم عددا من التجارب فى سياق القوالب الدرامية مثل “الجنتل” و"جرى الوحوش.