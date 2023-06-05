تحرك خطير من روسيا ينذر باشتعال الوضع في آسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن بدء قوات الأسطول الروسي في المحيط الهادي مناورات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك ستستمر حتى 20 يونيو الجاري.

وأضافت الوزارة على تيليجرام أن "أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم ونحو 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف فرد عسكري يشاركون في مناورات ... قوات أسطول المحيط الهادي".



ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوما كبيرا لأوكرانيا في منطقة دونيتسك بجنوب أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن أوكرانيا شنت هجومها أمس الأحد‭ ‬باستخدام ست كتائب‭ ‬ميكانيكية وكتيبتي دبابات، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بدء أوكرانيا لعملية عسكرية واسعة النطاق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية وفق ما نقلته وكالة تاس إن القوات الأوكرانية بدأت عملياتها الواسعة.