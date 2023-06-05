السوشيال ميديا.. أول تعليق من والدة مصطفي شوبير عقب تألقه في مباراة الوداد.. ومحمد رمضان يتغزل في جومانا مراد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أحرجته.. رسالة قوية من مهيب عبد الهادي لـ أحمد شوبير بسبب نجله مصطفى

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، علي أداء مصطفي شوبير، حارس مرمي نادي الأهلي، عقب مباراة الأهلي والوداد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “مصطفي شوبير. أحرجت الكابتن شوبير بهذا المستوى الرائع في هذا السن وفي هذه الضغوط. عفوا يا كابتن شوبير. مصطفي أحسن منك مبروك يا أهلي قادر وتعملها”.

أحمد موسي يطالب الأهلي بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لتغيير حكم مباراة الوداد بالإياب

وجه الإعلامي أحمد موسي، رسالة إلي النادي الأهلي للمطالبة بتغيير حكم مباراة الأياب مع الوداد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد موسي: “مطلوب من الأن قيام النادي الأهلي بمخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم لرفض إسناد مباراة الأياب أمام الوداد المغربي للحكم الأثيوبي. باملاك تيسيما، فهو حكم غير آمين وغير نزيه وغير محايد، وسوف يعتزل التحكيم عقب مباراة النهائي مباشرة #لا_للحكم_الفاسد_تيسيما”.

أول تعليق من والدة مصطفي شوبير عقب تألقه في مباراة الوداد

علقت والدة مصطفي شوبير، حارس مرمي نادي الأهلي، علي أداء نجلها في مباراة الأهلي والوداد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت والدة مصطفي شوبير صورة برفقه ابنها من داخل النادي الأهلي، وعلقت والدة مصطفي شوبير علي الصورة، كاتبة: “ايوه اسمه مصطفي شوبير والشرف لينا”.

محمد رمضان يتغزل في جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد، صورة لها من كواليس فيلم “ع الزيرو”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق الفنان محمد رمضان علي صورة جومانا مراد، وكتب في تغريدة له: “وانا أقول كواليسنا حلوة ليه ؟! #ع_الزيرو #عيد_الاضحى”.