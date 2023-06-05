أحرجته.. رسالة قوية من مهيب عبد الهادي لـ أحمد شوبير بسبب نجله مصطفى

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، علي أداء مصطفي شوبير، حارس مرمي نادي الأهلي، عقب مباراة الأهلي والوداد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “مصطفي شوبير. أحرجت الكابتن شوبير بهذا المستوي الرائع في هذا السن وفي هذه الضغوط. عفوا يا كابتن شوبير. مصطفي أحسن منك مبروك يا أهلي قادر وتعملها”.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا .

تقدم الأهلي فى الشوط الأول عن طريق بيرسي تاو، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الشوط الثاني ونجح فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الوداد فى تقليل الفارق، ليؤجل الحسم إلى مباراة الإياب فى المغرب الأسبوع المقبل .