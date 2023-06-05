أرخص سعر.. اشتري موبايل Note 12 الرائد بـ 9000 جنيه فقط

يقدم موقع Giztop الأجنبي خصمًا كبيرًا على هاتف شاومي Redmi Note 12 Turbo الذكي. الهاتف الذي يتم بيعه بسعر 349 دولارًا متاحًا الآن بسعر مخفض 299 دولارًا فقط (أي ما يعادل 9000 جنيه مصري تقريبا ).

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مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12 Turbo

يحتوي هاتف شاومي على شاشة نوع OLED طويلة بقياس 6.67 بوصة توفر 68.7 مليار لون ، ويدعم مجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 100 % ، و 1920 هرتز PWM Dimming ، ودعم HDR10 +.

ويعمل الهاتف الذكي شاومي Redmi Note 12 Pro بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 7+ Gen 2 SoC ، والذي يبدو أنه يقدم أداءً ينافس Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. سيتم إقران هذه الشرائح بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5 و 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية نوع UFS 3.1.

يعمل هاتف شاومي Note 12 Turbo بواسطة بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات أيضًا.

ويتميز هاتف شاومي بإعداد كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 64 ميجابكسل تدعم OIS (التثبيت البصري للصورة). وفي الوقت نفسه ، تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.