أبراج مبذرة ولا تستطيع الاحتفاظ بالفلوس .. هل أنت منهم

التبذير صفة غير محمودة في أي شخص يصرف أمواله بشكل يزيد عن اللزوم، فهناك نوع من الناس حريص علي تدبر اموره وينفق كل جنيه في مكانه الصحيح، ويشترى مايحتاجه فقط، بينما هناك نوع اخر ينفق امواله ولا يحافظ عليها ويستمتع بالتسوق ويسعد بالشراء، وقد يشتري أشياء لا يحتاجها فقط لمجرد اشباع رغبة حب التسوق والشراء.

ونرصد في هذا التقرير أهم الابراج المبذرة والتي لا يستطيع اصحابها الحفاظ علي الأموال وفقا لموقع Pink villa.



برج الأسد:

أصحاب برج الأسد من الأبراج المعروف عنها التبذير ولكن بحرص وتدبر، واحيانا مواليد برج الأسد لا يتردد قبل شراء ما يعجبه، وفي أي مكان يضمن الأسد فرصة إنفاق أمواله ستجدونه هناك، فهم يحبون شراء احتياجاتهم المنزلية مرة واحدة وفي وقت واحد، لكن الحقيقة هم لايشترون بسفه، إنما يشترون احتياجتهم فقط، لذلك يعد أكثر الأبراج المبذرة تعقلا.

برج الحوت:

من الابراج التي لا تتردد قبل دفع مبالغ كبيرة من أجل ارضاء من تحب ومنحهم وقتاً ممتعاً فهم يعشقون الحلوى بل مدمنين لها ، لذلك اغلب أموالهم قد يصرفونها على الحلوى ، وبخاصة الشيكولاتة ، فأصحاب هذا البرج يجدون في صرف المال سعادة وهروب من الواقع والعيش في الخيال.

برج الميزان

المنتمين لبرج الميزان يصرفون الكثير من الأموال ليس على انفسهم بل لارضاء غيرهم، فكثير من أموالهم يصرف في صورة هدایا باهظة ومستلزمات غالية الثمن، اما اذا كان رب أسرة، فستجده يصرف ببذخ على اسرته ليشعرهم بالسعادة والتفاخر، وليشعر هو بالرضى عن نفسه.

برج القوس

هذا البرج مدمن إنفاق ، صحيح أن هدفه نبيل وهو إدخال البهجة الى قلوب من يحب لكن مشكلته هو أنه حين ينفق فهو إما ينفق مبالغ ضخمة أو لا يقوم بذلك، وفي المرات القليلة التي لا ينفق فيها القوس فإن السبب يكون هو عدم إمتلاكه لما ينفقه، كما أن المنتمين لهذا البرج في الأساس هم عشاق للسفر والترحال ويخوضون العديد من المغامرات، وهم عشاق ايضاً لصرف المال ، ويقبلون على الشراء دون تفكير ويحرصون على التسوق وشراء الأطعمة والمشروبات ، ويصرفون ببذخ على المكياج والملابس والاحذية والشنط والاكسوارات.

برج الجوزاء

هذا البرج يعاني من هوس في متابعة اخر صيحات الموضة والاجهزة الالكترونية وغيرها، واصحابه يندرجون تحت الأبراج المبذرة التي تعشق الشراء بل ويشترون أشياء يحتفظون بها وتظل في خزانتهم لفترات طويلة ويعتقدون بذلك انهم يوفرون لاعتقادهم آنها ربما ترفع سعرها مستقبلاً.