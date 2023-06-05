صحف السعودية .. ارتفاع في أسعار النفط بعد قرار المملكة .. وحدوث انفجار بسماء أمريكا

النفط يقفز 2٪ بعد تعهد السعودية بالمزيد من خفض الإمدادات

للمرة الثانية..انهيار مروع لجسر شهير في الهند

انفجار في سماء واشنطن جرَّاء اعتراض مقاتلتين طائرة صغيرة

القوات الأوكرانية «تواصل التقدم» بالقرب من باخموت.

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث محلية وعالمية.

جاء في صحيفة الرياض ارتفاع أسعار النفط ، حيث قفزت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل، وذلك بعد أن تعهدت المملكة العربية السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخر يوميا اعتبارا من يوليو القادم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 77.64 دولار للبرميل مرتفعة 1.51 دولار بعظ أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2٪ إلى 73.15 دولارًا للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر ان ينخفض إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو بعدما كان نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو وهو أكبر خفض للمملكة منذ سنوات.

ونقلت صحيفة عكاظ انهيار جسر كبير في الهند، حيث انهار جسر قيد الإنشاء، يقع على نهر الجانج في ولاية بيهار شرق الهند، للمرة الثانية خلال عام، بعدما سقط في أبريل الماضي وأعيد بناؤه.



وادعى مسؤولون بحكومة الولاية أن جسرا قيد الإنشاء على نهر جانجا انهار في بيهار يوم الأحد، تم تدمير أجزاء منه بطريقة مخطط لها بموجب نصيحة الخبراء لأنها كانت بها عيوب في التصميم، وفقا لموقع "devdiscourse" الهندي.

وكان من المفترض أن يربط الجسر مقاطعة خاجاريا مع بهاجالبور.

وأثارت صور الحادث الذي حدث في انتقادات فورية من المعارضة، مما دفع نائب رئيس الوزراء تيجاشوي ياداف ورئيس وزارة بناء الطرق الإضافية، براتياي أمريت، إلى عقد مؤتمر صحفي سريع.

وقال ياداف في المؤتمر الصحفي: " إن جزءا من هذا الجسر قد انهار في 30 أبريل من العام الماضي. لقد تعاملنا، بعد ذلك، ولجأنا لشركة كبيرة لديها خبرة في مسائل البناء، لإجراء دراسة".

وأضاف "لم يتم التوصل إلى تقرير نهائي، لكن الخبراء الذين درسوا الهيكل قد أبلغونا أن هناك عيوبا خطيرة".

وافادت صحيفة الشرق الأوسط، بالطائرة التي اعترضت المجال الجوي الأمريكي، و أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مقاتلات من طراز "إف - 16" تدخلت لملاحقة طائرة مدنية صغيرة عقب انتهاكها المجال الجوي للعاصمة واشنطن.

وأضافت الوزارة ـ في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، أنه سمح للمقاتلات "إف - 16" بالتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت؛ ما تسبب في سماع دوي انفجار في أرجاء العاصمة وضواحيها خلال مطاردة الطائرة المدنية.



وأشار البيان إلى أن المقاتلات حاولت لفت انتباه الطيار عبر استخدام القنابل المضيئة مع مراعاة أعلى درجات السلامة ولكن دون جدوى، موضحة أن الطائرة تحطمت في وقت لاحق في ريف فرجينيا.



ومن جهته، نفى مسؤول أمريكي أن تكون المقاتلات الأمريكية هي المتسببة في تحطم الطائرة.

ونقلت نفس الصحيفة تقدم القوات الأوكرانية في باخموت التي سبق وأعلنت روسيا السيطرة عليها كاملة ،و أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تواصل "التقدم" بالقرب من مدينة باخموت.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح سيرسكي أن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير موقع روسي بالقرب من المدينة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم كبير لأوكرانيا في منطقة دونيتسك بجنوب أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن أوكرانيا شنت هجومها ‬باستخدام ست كتائب‭ ‬ميكانيكية وكتيبتي دبابات، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

فيما لم يشر التحديث اليومي لهيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى الهجوم الكبير في دونيتسك، لكنه قال إنه كان هناك 29 اشتباكًا قتاليًا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك.