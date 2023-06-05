بيجو ونيسان| سيارات سيدان جديدة ذات إقبال كبير بمصر

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة العديد من السيارات بمختلف الموديلات منها 2022 و 2023 و 2024 ، وذلك من اجل توفير مختلف الطرازات أمام المقبلين علي الشراء من المصريين ، واختيار السيارة الأنسب لتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم .

يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات ذات أقبال كبير بمصر منها، إم جي 6، بيجو 301، هيونداي اكسنت RB.

1- ام جى 6

زودت سيارة ام جى 6 السيدان بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7 ثواني وتستهلك السيارة 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقود سيارة إم جي 6 الي 50 لتر، وتستخدم ناقل حركة أتوماتيك، وتنتج قوة 169 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

سيارة ام جى 6 السيدان

الفئة الأولي موديل 2022 سعرها 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية موديل 2022 سعرها 889 ألف جنيه .

الفئة الثالثة موديل 2022 سعرها 914 ألف جنيه .

2- بيجو 301

تتسارع سيارة بيجو 301 موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج سيارة بيجو 301 قوة 115 حصان، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر.

بيجو 301 موديل 2023

الفئة الأولي موديل 2023 تباع بسعر 664 ألف جنيه .

الفئة الثانية موديل 2023 تباع بسعر 694 ألف جنيه .

3- هيونداي اكسنت RB

تستهلك سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكن وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سين وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها عبلة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 156 نيوتن/متر.

سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024

يبدأ سعر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من 499 ألف جنيه، ويصل الي 549 ألف جنيه.

4- شيرى اريزو 5

تنتج سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي ، وتتسارع شيري اريزو 5 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

شيرى اريزو 5 موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 440 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 485 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها 510 ألف جنيه .

5- نيسان صني

تخرج سيارة نيسان صني موديل 2023 عزم أقصي للدوران يصل الي 134 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 41 لتر، وتستهلك سيارة نيسان صني من الوقود 6.9 لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وعبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

نيسان صني موديل 2023

يبدأ سعر نيسان صني موديل 2024 من 479 ألف جنيه، ويصل الي 514 ألف جنيه .