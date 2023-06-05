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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قاتل الطالبة نيرة أشرف..

إحالة الدعوى المقدمة من أسرة محمد عادل إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى المقدمة من أسرة  محمد عادل والصادر بحقه حكما بالإعدام شنقا لإدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف، إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "الدائرة الأولى"، ونظرها بجلسة ١٠ يونيو الجاري.

 

كان خالد البرى المحامى وكيلا عن خديجة محمد عمارة والدة المدان وشقيقته رنا عادل محمد إسماعيل، قد تقدم بدعوى امام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد نجل الأولي وشقيق الثانية "رافعي الدعوى" والمحكوم علية فى الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

 

كما طالب المدعين بتشكيل لجنة ثلاثية مشكلة من أساتذة الطب جامعة المنصورة قسم المخ والأعصاب وعمل الفحوصات الطبية اللازمة على المخ والأعصاب واعداد تقرير بحالته النفسية والعصبية من أساتذة الطب النفسي وندب خبير استشاري من الطب النفسي وخبير استشاري من جامعة القاهرة على نفقة الطالبين .

 

كما طالبوا بتمكين إيداع المدان إحدى دور الأمراض النفسية والعصبية لإعداد تقرير ووقف تنفيذ حكم الإعدام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من يد الكفالة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه. 

 

وعلى النقيض تنظر محكمة بلقاس الجزئية القضية رقم 18 لسنة 2023، التي يطالب فيها محامي نيرة اشرف بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه.

 

كان خالد عبد الرحمن محامي أسرة الطالبة نيرة أشرف والتي تخلص منها زميلها خارج أسوار جامعة المنصورة في يونيو من عام 2022، أعلن أنه جرى رفع دعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد المتهم محمد عادل قاتل نيرة أمام جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

 

وكشف المحامي التفاصيل: أنه بعد رفض الطعن على الحكم، رفعنا دعوى قضية في محكمة بلقاس بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة، لاستمرار والدة محمد عادل بالتهكم والتجاوز على نيرة وأسرتها.

 

وكانت محكمة النقض قضت يوم 9 فبراير الماضي، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات، في القضية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 جنايات المنصورة.

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