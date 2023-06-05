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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق دورة الاحتضان الثانية لأعمال وكالة الفضاء المصرية

انطلاق دورة الاحتضان
انطلاق دورة الاحتضان الثانية

تعلن وكالة الفضاء المصرية وبالشراكة مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انطلاق دورة الاحتضان الثانية لحاضنة اعمال وكالة الفضاء المصرية (Space Startup Hub) ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية انطلاق (INTILAC) بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.


تهدف حاضنة وكالة الفضاء المصرية ((Space Startup Hub)) إلى دعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين في الارتقاء بأفكارهم وابتكاراتهم إلى حلول تكنولوجية يمكن تسويقها لدعم توطين تكنولوجيا الفضاء بمصر، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030


وتستهدف حاضنة وكالة الفضاء المصرية ((Space Startup Hub)) في هذه الدورة أفكار في المجالات التالية
Satellite Development SW / Embedded systems / and AI / IoT
Satellite (Components /Subsystem/ Payload) development
Hardware Manufacturing
Satellite Attitude Control ِ(Algorithm / Software/Sensors / Actuators)
Ground Control / Receiving Station / Terminal Node
Software Testing (Desktop Application, Embedded System, RTOS)

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شروط التقديم: 
1. وجود فكرة مبتكرة او نموذج أولي في المجالات السابق ذكرها في مجالات عمل الحاضنة. 
2. وجود فريق عمل مكون من 2 الي 5 أفراد.
3. أن تكون الفكرة ذات طابع تكنولوجي وقابلة للتطبيق.
4. لم يمر على تأسيس الشركة ثلاث سنوات (حال وجود شركة) عند نزول الإعلان.
5. لم يسبق احتضان فكرة المشروع في إحدى الحاضنات.
6. اجتياز المقابلة الشخصية لتقييم (الجدية – تفهم الفكرة – التعرف على قدرات فريق العمل...إلخ).  
7. اجتياز فكرة المشروع من قبل لجنة التحكيم والاختيار.
8. اجتياز جميع مراحل البرنامج التدريبي والاحتضان بداخل الحاضنة.
مزايا الانضمام لبرنامج الاحتضان:
1- توفير خدمات التوجيه الشركات الناشئة أو المشاريع حول كيفية تطوير افكارهم.
2- توفير المساعدة في أساسيات ريادة الأعمال.
3- مساعدة الشركات الناشئة على توفير تكاليف التشغيل بالإضافة الي تمويل اولي بقميه تصل الي 200 ألف جنية مصري بالإضافة الي خدمات فنية وتصنيعية واستشارية وإدارية.
4- توفير الخدمات اللوجستية من (مكاتب عمل -اتصالات – انتقالات – اعمال إدارية ومالية)
5- تنظيم برامج تدريبية شاملة في مجال الأعمال.
6- المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تشارك فيها وكالة الفضاء المصرية
سوف يتم فتح باب التقدم في 15/6/2023 حتى 6/7/2023 من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/VDe8bmK4yKLnmf4e8 
على ان يتم عقد جلسة استفسارية يوم الاربعاء من كل أسبوع خلال فترة التقديم (1 – 3 مساءً) للرد على كافة الاستفسارات.
#startup #EGSA #space #spacekeys #SSH
https://www.facebook.com/100084695215212/posts/216540351179137/?mibextid=Nif5oz 

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