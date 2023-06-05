الانضمام للاتحاد الأوروبي.. رئيس وزراء إسبانيا يقدم وعدًا غير مسبوق لـ أوكرانيا

قال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسبانية ستساعد أوكرانيا على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي خلال رئاستها لمجلس الاتحاد.

وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي مشترك في مدريد مع نظيره السويدي، أولف كريستيرسون: “إسبانيا ستواصل العمل كما فعلت مع السويد، وستساعد أوكرانيا في طريقها إلى الانضمام لـ الاتحاد الأوروبي".

كما أكد أن إسبانيا تدعم انضمام السويد إلي حلف الناتو، قائلا: “أرغب في انضمام السويد في أقرب وقت ممكن، لأنه سيسهم في حقيقة أن هذه المنظمة ستصبح أقوى وأكثر تماسكا وأفضل استعدادا لحل المهام التي نواجهها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، إن تحقيق النصر في الهجوم المضاد ضد روسيا سيسمح لـ أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني في تصريحات له اليوم، أن أوكرانيا ستكون قادرة على الانضمام لـ حلف الناتو بعد انتهاء الحرب.

وأضاف كوليبا، أن القوات الأوكرانية لديها ما يكفي من الأسلحة لبدء الهجوم المضاد، لافتا إلى أننا واثقون من استمرار إمدادنا بالأسلحة من الحلفاء حتى نحقق أهدافنا.