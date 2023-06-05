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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من الشناوي بعد فوز الأهلي علي الوداد

صدى البلد

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق صورة لـ محمد الشناوي خلال مشاركته مع الفريق التدريبات قبل لقاء الوداد .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" محمد الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم بشكل طبيعي ".

تحدث ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تألق مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، أمام الوداد المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في ذهاب إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وقال يانكون في تصريحاته عبر قناة  أون تايم سبورتس1: طلبت من مصطفى شوبير، الاستمتاع أمام الوداد المغربي في نهائي أفريقيا، وكأنه في التدريبات وليس في نهائي دوري أبطال أفريقيا بحضور 50 ألف متفرج، كما أكدت عليه ضرورة اللعب دون ضغوط، وهذا ما حدث وسعيد بتألق شوبير، وشعرت أنه لعب 100 مباراة من قبل وليست الأولى له في أفريقيا.


وأضاف: محمد الشناوي، يتحسن كثيرًا، وسيكون جاهزًا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المُقرر له يوم الأحد المُقبل، وقرار مشاركته أساسيًا يرجع إلى المدير الفني مارسيل كولر، وبكل تأكيد محمد الشناوي أفضل حارس في أفريقيا.

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